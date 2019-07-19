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Nesrin Cavadzade: Artık evlenmek istiyorum

Son dönemde oynadığı projelerle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 08:02..
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36 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, artık evlenmek istediğini söyledi.

Nesrin Cavadzade: Artık evlenmek istiyorum

"İNSANLAR TEMKİNLİ VE UMUTSUZ"

Yaklaşık 1,5 yıldır Alihan isimli erkek arkadaşıyla aşk yaşayan oyuncu, “Evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, 7 çocuk yapmak isterim.” diye konuştu.

ŞARKICI OLACAK

‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filminde müzik öğretmenini canlandıran Cavadzade, “Müzik konusunda iddialı değildim ama bu deneyim bana cesaret verdi. İlerleyen dönemde single çıkarmayı düşünüyorum. Çevremdeki insanlar bu konuda çok destek oluyor. Sesimin güzel olduğunu da söylerler.” açıklamasını yaptı.

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