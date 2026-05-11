Netanyahu, ABD'ye bağımlılığı kesmek istiyor

Katil İsrail'de gündem ABD...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li CBS News kanalının "60 Minutes" programında demeç verdi.

ABD'YE OLAN BAĞIMLILIĞI SONA ERDİRECEĞİZ

Netanyahu, İsrail'in ABD askeri yardımına olan bağımlılığını önümüzdeki 10 yıl içinde sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bunun yerine Körfez ülkeleriyle bağlarını güçlendirmeyi planlayan Netanyahu, askeri iş birliğinin finansal bileşenini sıfıra indirmek istediğini belirterek, ABD-İsrail mali ilişkisini sıfırlamak için bir sonraki Kongre’yi beklemeden hemen harekete geçme niyetini vurguladı.

"SOSYAL MEDYA NEDENİYLE DESTEĞİMİZ KAYBOLUYOR"

Mevcut mali tabloya göre İsrail, ABD'den yıllık yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım alırken, iki ülke arasında 2018-2028 dönemini kapsayan toplam 38 milyar dolarlık bir yardım anlaşması bulunuyor.

Netanyahu bu yardımı tamamen sonlandırmak istese de Ekim 2023'te Gazze'de başlayan savaşın ardından ABD kamuoyunda ve Kongresi'nde, İsrail’e yönelik geleneksel iki partili desteğin zayıfladığı görülüyor.

Mart ayında yapılan bir anketine göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, Netanyahu'ya olan güvensizlik oranı da bir önceki yıla göre yedi puan artarak yüzde 59'a yükseldi.

Netanyahu, ABD'deki bu destek kaybını doğrudan sosyal medyaya bağlayarak, isim vermediği bazı ülkelerin sosyal medyayı manipüle ederek İsrail'e büyük zarar verdiğini savundu.

Kendi adına sansüre inanmadığını iddia eden Başbakan, bu manipülasyonların Amerikan kamuoyundaki algıyı bozduğunu ileri sürdü.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMA RİSKİNİ SAVAŞTAN SONRA ANLADIK"

Netanyahu, ülkesi İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme olarak dünya petrol sevkiyatının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla patlak veren krize dair de konuştu.

İsrail Başbakanı, Hürmüz'ün İran tarafından kapatılma riskinin İsrailli planlamacılar tarafından ancak savaş başladıktan sonra tam olarak anlaşıldığını söyledi.

İran'daki askeri planlar veya bir zaman çizelgesi hakkında ayrıntı vermekten kaçınan Netanyahu, İran rejiminin zayıflatılması veya devrilmesi durumunda Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi örgütlerin de çökeceğini iddia etti.

Netanyahu, rejimi devirmenin mümkün olup olmadığı sorusuna ise bunun mümkün olduğu ancak garantisinin bulunmadığı yanıtını verdi.