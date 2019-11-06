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Netanyahu: Araplar İsrail'den artık vazgeçemez

Netanyahu, Arap ülkelerinin İsrail algısında net bir değişim olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 21:41..
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Netanyahu: Araplar İsrail'den artık vazgeçemez

Kudüs’te Hristiyan Medya Zirvesi ve Siyon Dostları Müzesi’nin yeni medya merkezinin açılış töreninde seslenen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Arap ülkelerinin İran tehdidi nedeniyle İsrail algısında net bir değişim olduğunu söyledi.

Jewish News Syndicate’in (JNS) haberine göre Netanyahu, “Çok büyük bir şey oluyor: ‘İsrail’ Ortadoğu’daki birçok insanın kafasında dönüşüm yaşıyor. Artık bir düşman olarak algılanmıyor. Biz militan İslam’ın (İran kast ediliyor) düşmanı için (Körfez ülkeleri kast ediliyor) vazgeçilmez bir müttefik haline geldik” şeklinde konuştu.

Netanyahu: Araplar İsrail'den artık vazgeçemez

GOLAN TEPELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kanıt olarak Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ardından İsrail’in Golan Tepeleri’nin ilhakını tanımasını gösterdi. Netanyahu “İnsanlar muazzam bir sarsıntı olacağını söyledi. Ama ne oldu? Hiçbir şey” dedi.

ARAP ÜLKELERİYLE BİRLEŞİYORUZ

Netanyahu, Arap dünyası için İsrail’in “ortak bir düşmanı yenmek için ortak bir sebebi olduğunu” söyledi.

Netanyahu, Arap ülkeleriyle bu kapsamda normalleştiklerini, bu normalleşmenin güvenlik ve diplomasinin ötesine geçen, teknolojik ve ekonomik işbirliğini beraberinde getirdiğini söyledi.

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