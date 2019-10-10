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Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek

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Sınıra yoğun sevkiyat devam ediyor

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Mavi Göl sonbahar güzelliği ile büyülüyor

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Aydın İncirliova'da Barış Pınarı Harekatı için dua

1 Muğla'da yavru kediyi sahiplenen tavuk Tavuğun sahiplendiği yavru kedi, annesi yerine koyduğu tavuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

2 Gaziantep'te bir öğrenci öğretmenini bıçakladı Okuldan uzaklaştırılan 9. sınıf öğrencisi, okul müdürünü kolundan bıçaklayarak yaraladı.

3 Netanyahu da Türkiye'yi kınadı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu kınayarak 'Etnik temizlik yapılıyor' uyarısında bulundu.

4 Azerbaycan’ın bestseller yazarı Rövşen Abdullaoğlu’nun kitabı Türkiye’de Son yıllarda Azerbaycan’da defalarca çoksatanlar listesinde yer alan Rövşen Abdullaoğlu, “Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor” adını verdiği kişisel gelişim kitabı Türkiye’de de yayımlandı…

5 Giresun'da Mavi Göl'e büyük ilgi var Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile ilgi odağı oluyor.

6 Suriye'deki süreç Ahmet Davutoğlu'na soruldu Davutoğlu, "Suriye'de Esad ile görüşülmeli mi?" sorusuna "Herkes herkesle görüşmeli. Yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli" yanıtını verdi.