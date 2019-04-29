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Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına erteleme

İsrail Başsavcılığı, Netanyahu'nun avukatlarının, müvekkillerinin ifade verme tarihinin ertelenmesi talebini reddetti

AA | 29.04.2019 - 03:16..
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Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına erteleme

Adı İsrail'de yolsuzlukla anılan  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatlarının, "müvekkillerinin, hakkındaki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili ifade verme tarihinin ertelenmesi" talebini reddetti.

İsrail Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Mandelblit tarafından Netanyahu'nun avukatlarına iletilen resmi yazıda, ifade verme tarihinin 10 Temmuz'u geçmeyecek şekilde belirlenmesi istendi.

Haaretz gazetesi ise Mandelblit'in, savunma heyetine, "İnceleme dosyalarını teslim almamalarının ve ücretlerini alamamış olmalarının, ifade tarihinin ertelenmesi için bir gerekçe olmadığı" yönünde cevap verdiğini yazdı.

SEÇİMDE SEÇMEN ETKİLENMESİN DİYE ERTELEMİŞLERDİ

Savunma heyeti daha önce, 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde seçmenlerin etkilenme endişesinden dolayı inceleme dosyalarının yayınlanmaması ve şüphelilere teslim edilmemesini istemiş, Mandelblit bu talebe olumlu karşılık vererek ertelemeyi kabul etmişti.

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