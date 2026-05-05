Netanyahu Hindistan’daki azınlığı İsrail’e taşıyor: Asker açığını kapatma hamlesi

Gazze’de sivil katliamlarını sürdüren katil İsrail yönetimi, Müslümanları yaşadıkları bölgelerde azınlık durumuna düşürerek bölgeden atmak için yeni planlar yapıyor.

Katliamlar yaptığı ordusuna almak için asker açığı problemi de olan İsrail, bu amaçla yeni Siyonist yayılma hedefli operasyonlar düzenliyor.

İsrail, Hindistan’da yaşayan ve kendilerinin kayıp Yahudi kabilelerinden olduğunu iddia eden 6 bin kişilik Bney Menaşe topluluğu üyelerinin tamamını İsrail’e taşıma planını uygulamaya koydu.

Daha önceki yıllarda da aynı topluluktan insanları Batı Şeria’ya yerleştiren İsrail yönetimi, yine Müslüman nüfusun yaşadığı bölgelere gözünü dikmiş durumda.

Topluluk üyelerini aynı zamanda asker açığı problemine karşı İsrail ordusunda kullanmayı değerlendiriyor.

İLK SEFER TAMAMLANDI

İsrail hükümeti, yaklaşık 6 bin kişiden oluşan Bney Menaşe topluluğunu İsrail’e taşıma planının ilk aşamasını hayata geçirdi.

İlk olarak 23 Nisan’da 240 kişilik bir kafile, uçakla İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’na indi. Uçağı havalimanında, aralarında İsrailli bakanların da olduğu Siyonist fanatikler karşıladı.

Önümüzdeki günlerde yaklaşık 350 kişinin daha İsrail’e sevk edileceği iki sefer daha yapılacak.

Topluluk üyelerinin İsrail’e götürülmesi planını kabineye sunan İsrail Göç ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer, ilk uçağın inişinin ardından şöyle konuştu:

“Bney Menaşe topluluğunun tamamını İsrail’e getirirken tarih yazıyoruz. İlk kafileyi büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladık. Girişimimi destekleyen Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Smotrich’e teşekkür ediyorum.”

NETANYAHU DESTEKLİYOR

İsrail Göç ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer tarafından sunulan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun desteklediği plan, İsrail kabinesinde Kasım 2025’te kabul edilmişti.

Plana göre; 2026 sonuna kadar topluluğun 1200 üyesinin, 2031 yılına kadar da tamamının İsrail’e getirilmesini planlıyor.

HAHAMBAŞILIĞIN UYGUN GÖRDÜKLERİNE VATANDAŞLIK VERİLECEK

Kendilerini kayıp Yahudi kabilelerinden olduğunu iddia eden Bney Menaşe topluluğu üyelerinin resmi Ortodoks Yahudiliğe kabulü için İsrail Hahambaşılığı gözetiminde entegrasyon programları yürütülecek.

Hahambaşılıkça belirlenen programları tamamlayan topluluk üyelerinin İsrail vatandaşlığı almasının yolu açılacak.

AĞIR İŞLERDE ÇALIŞTIRILIYORLAR

Son 20 yılda dönem dönem İsrail hükümetinin özel izinleriyle topluluğun yaklaşık 4 bin üyesi, daha önce İsrail’e sevk edilmişti.

İsrail’e göç eden topluluk üyelerinin çoğunluğu, İsrail’in işgücü açığı yaşadığı ağır işlerde çalıştırılıyor.

Vatandaşlık verilenler ise askerlik sistemine dahil ediliyor.

KUZEYDEKİ YERLEŞİMLERİ CANLANDIRMA ÇABASI

Önceki yıllarda gelenler genellikle Batı Şeria’ya yerleştirilirken, yeni dönemde geleceklerin ise Arap ve Yahudi nüfusun karışık yaşadığı Nof Hagalil gibi İsrail’in kuzeyindeki kasabalara yerleştirilmesi planlanıyor.

Bu planın arkasında, İsrail’in kuzeydeki yerleşimleri canlandırma hedefi yatıyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, göç planı için “Kuzeydeki hakimiyetimizi ve İsrail devletinin geleceğini güçlendiriyor” diye konuşmuştu.

KAYIP KABİLE İDDİASININ BİLİMSEL KARŞILIĞI YOK

Topluluk kendilerini, “kayıp Yahudi kabileleri”nden olarak kabul ediyor.

Topluluğun iddiası İsrail’de ideolojik niyetlerle destek bulsa da tarihçiler ve araştırmacılara göre iddianın bilimsel bir dayanağı yok.