Netanyahu, İran'dan gelen füzelerin ardından güvenlik kabinesini topluyor

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İsrail, ABD'nin İran ile sürdürdüğü diplomatik temaslara rağmen İran'ı yine vurdu.

4 kenti İsrail'in saldırısının hedefi olan İran'dan da İsrail'e füzeler fırlatıldı.

GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

İsrail medyasında çıkan haberlere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, karşılıklı saldırıların ardından saat 11.00'de güvenlik kabinesini toplayacak.

Haberde, İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazırlıklı olduğu ve Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın gece ordu yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

DAHİYE'Yİ HEDEF ALMA PLANI

İran'ın füze saldırılarına misilleme yapılması kararının da bu istişarelerde alındığı ileri sürüldü.

İran'dan gelecek saldırılara "güçlü" şekilde karşılık verileceği belirtilen haberde, Lübnan'dan İsrail'e herhangi bir saldırının olması halinde başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin hedef alınacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.

İsrail ordusu İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya bir füze dalgasıyla yanıt vermişti.