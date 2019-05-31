Netanyahu, İsrail'in yeni haritasını gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yeni İsrail" haritasını basına tanıttı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan haritada Golan Tepeleri'nin İsrail topraklarına katıldığı görülüyor.
Harita, erken seçime gidecek Netanyahu'ya bir destek niteliği taşıyor.
TRUMP ŞEHRİ
Netanyahu, Trump'a jest olarak Golan Tepeleri'ne "Trump" isimli bir şehir kuracaklarını açıklamıştı.
İsrail, 1967'deki 6 gün savaşında işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1981'de topraklarına kattığını ilan etmişti.