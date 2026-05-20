Netanyahu, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmesi için talimat verdi

İsrail, Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyreden 50 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’na 18 Mayıs’ta saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda aktivist, hukuka aykırı şekilde İsrail askerleri tarafından zorla alıkonuldu. Filoda 78 Türk katılımcı da bulunuyordu.

AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonularak İsrail’in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı’na getirilen aktivistlere ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye ulaşmasını engellemeye hakkı olduğunu ileri sürdü ve aktivistlerin sınır dışı edilmesi için talimat verdiğini belirtti.

''İSRAİL'İN DEĞER VE NORMLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR''

Ayrıca Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Usdud Limanı’nda aktivistleri provoke etmeye çalışmasının İsrail’in değerleri ve normlarıyla örtüşmediğini ifade etti.

78 TÜRK KATILIMCI YER ALIYORDU

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs’ta, Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken müdahalede bulundu ve aktivistleri hukuka aykırı biçimde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Alıkonulan aktivistler, İsrail’in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı’na götürüldü.

İSRAİL ORDUSUNUN MÜDAHALESİNE MARUZ KALDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularına birkaç deniz mili mesafede İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda gerçekleştirilen bu müdahalede İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoydu ve kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025’te de 44’ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40’tan fazla tekneyle Gazze’ye yönelen benzer bir filoya müdahalede bulunmuştu.