Netanyahu, prostat kanserini atlattığını söyledi

Gazze'de 70 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinde baş aktör olan ve İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan 76 yaşındaki Binyamin Netanyahu, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Netanyahu, Nisan 2026'da yayımladığı bir video ile prostatındaki kötü huylu bir lezyon nedeniyle radyoterapi tedavisi gördüğünü ilk kez kamuoyuna açıkladı.

Hakkında pankreas kanseri olduğu yönünde da iddialar ortaya atılan Netanyahu, bu iddialar nedeniyle İsrailli gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit aleyhinde açtığı davanın duruşmasında konuştu.

"SAĞLIK DURUMUM BAZILARINA GÖRE MÜKEMMEL"

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Netanyahu duruşmada "Sağlık durumum normal, hatta bazılarına göre mükemmel. 24 Nisan’da bildirildiği üzere pankreas kanseri geçirmedim. Eğer öyle olsaydı, bugün burada olmazdım." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Başbakan Benjamin Netanyahu’nun pankreas kanserine yakalandığı iddiasını dile getiren avukat-aktivist Gonen Ben Yitzhak ve İsrailli gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit aleyhine açtığı davanın duruşması bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde görüldü.

"PROSTATIMLA İLGİLİ KÜÇÜK BİR SAĞLIK SORUNUM VARDI, TEDAVİ EDİLİDİ"

Sağlığının normal hatta bazılarına göre mükemmel olduğunu, pankreas kanserine hiç yakalanmadığını ancak 2025 sonunda prostatında tümör teşhis edildiğini belirten Netanyahu, "Prostatımla ilgili küçük bir sağlık sorunum vardı ve tamamen tedavi edildi. Şükürler olsun ki bu sorun geride kaldı." ifadelerini kullandı.

TIBBİ BELGELERİNİ MAHKEMEYE SUNMASI İSTENMİŞTİ

Hakim Menachem Mizrahi, geçen hafta Netanyahu’nun güncel tıbbi kayıtlarını ve prostat kanserine ne zaman yakalandığına dair raporları içeren bilgilerin mahkemeye sunulmasını istemişti.