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Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Başa baş giden yarışta rakibini az bir farkla geçtiği belirtilen Netanyahu, İsrail'de hükümet kurmaya çok yakın.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 11:18..
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Netanyahu seçim zaferini ilan etti

İsrail’de yolsuzluk iddialarının gölgesinde girilen genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu seçimleri kazandı.

Ülkenin en önemli 3 televizyon kanalı, Netanyahu'nun partisi Likud'un liderliğindeki sağ kanat partilerin yeni koalisyon hükümetini kuracak yeterli sandalye sayısına ulaştığını belirtti.

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

"65 SANDALYE'Yİ GARANTİLEDİ"

Sandıkların yüzde 97'si açılırken, Netanyahu liderliğindeki sağ kanat partilerin 120 sandalyeli mecliste 65 ile 67 milletvekillini garantilediği bildirildi.

Sağ partileri Likud’un doğal ortakları olarak niteleyen Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım." dedi.

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 61 SANDALYE GEREKİYOR

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor. İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

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