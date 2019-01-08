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Netanyahu'dan 'yüzleşme' açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bana karşı soruşturmaya katılan tüm tanıklarla yüzleşmek istiyorum." dedi.

AA | 08.01.2019 - 16:01..
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Kudüs’teki ofisinde polisin kendisiyle ilgili yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜM AÇIKLAMALARI BOZABİLİRİM"

Başbakanın adil bir mahkemeyi hakkettiğini söyleyen Netanyahu, “Tanıkların bana karşı yaptığı tüm açıklamaları bozabilirim.” ifadelerini kullandı. Netanyahu, yolsuzluk soruşturmasının gündemden kalkması için kamuoyunu meşgul etme imkanına sahip olduğunu öne sürerek, “Gözleri benden uzaklaştırabilir ve 1967 sınırlarına çekilmeyi ilan edebilirdim." dedi.

"YÜZLEŞMEK İSTİYORUM"

Kendisinin İsrail basının kötülemelerine en çok maruz kalan kişi olduğunu iddia eden Netanyahu, “Ancak İsrail’in güvenliğinden asla vazgeçmem ve tanıklarla şu an yüzleşmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail solunu, seçimlerde “kaybedeceklerini” bildikleri için kendisine karşı her türlü yola başvurmakla suçlayarak, “Bu nedenle, sol Başsavcı (İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit) üzerindeki baskılarını artırarak, seçimlerden önce bana karşı olan davaların kaderini belirlemesi için zorluyorlar.” şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan 'yüzleşme' açıklaması

ERKEN SEÇİM KARARI

İsrail’in Haaretz gazetesi pazar günü, İsrail Başsavcısı Mendelblit'in şubat ayında Netanyahu'ya karşı bir iddianame hazırlama konusunda (yani yargılamaya başlama) kararını açıklaması beklendiğini açıklamıştı. Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

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