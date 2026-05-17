Netanyahu: Trump ile İran konusunu görüşeceğim

Orta Doğu’da sıcak günler…

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta 2,5 ay geride kaldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik hazırlıklar ve Hizbullah’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

''DOSTUM TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM''

Başbakan Netanyahu, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “İran konusunda gözlerimiz açık. Bugün, birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Trump ile görüşeceğim.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşmede Çin ziyaretine ilişkin izlenimler dahil pek çok konuya değineceklerini söyleyerek, İran’a düzenlenecek olası saldırılara atıfta bulunarak, “Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız.” dedi.

''BU ÖZEL BİR TEHDİT TÜRÜ''

Netanyahu konuşmasında, Hizbullah’ın fiber optik insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara da değinerek, “Bugün fiber optik İHA’ları etkisiz hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu özel bir tehdit türü.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Hizbullah’ın fiber optik İHA saldırılarına karşı çözüm bulmak için özel bir ekip kurduklarını da belirtti.