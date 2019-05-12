taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Netanyahu Trump şehrini buldu

Binyamin Netanyahu, Golan tepelerinde, adına Trump diyeceği yeni şehrin yerini tespit ettiğini açıkladı.

İHA | 12.05.2019 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Netanyahu Trump şehrini buldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Nisan’da Golan tepelerinde bir İsrail yerleşim bölgesi kuracağını ve ABD Başkanının Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanıdığını açıklamasına jest olarak adına ‘Trump’ diyeceğini açıklamıştı.

"SÜREÇ BAŞLADI"

Bugünkü haftalık kabine toplantısında “Golan Tepelerinde Başkan Trump’ın adını vereceğimiz bir yerleşim yeri kuracağıma söz verdim. Golan tepelerindeki bu yerleşim bölgesinin yerini bulduğumu size söylemek istiyorum. Bu süreç başladı” dedi.

Netanyahu, geçen ay yapılan seçimlerden sonra kurma aşamasında olduğu yeni hükümete bu kararı sunacağını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

531
CEO Karakaş: Yerli otombil planı tıkır tıkır işliyor

CEO Karakaş: Yerli otombil planı tıkır tıkır işliyor

455
DSP adayı yarıştan çekildi

DSP adayı yarıştan çekildi

540
Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

253
Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

111
Milli İHA/SİHA Ege semalarında

Milli İHA/SİHA Ege semalarında

101
Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

322
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir