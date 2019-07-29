Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

İsrail'de iktidar partisi Likud’un başkent Tel Aviv’deki merkezine, seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte olduğu dev fotoğrafları asıldı.

Tel Aviv’deki Likud merkezinin dış cephesine parti lideri ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yanyana olduğu dev fotoğrafları yerleştirildi.Fotoğraflarda diğer liderler Netanyahu’ya gülümserken ve kendisiyle tokalaşırken görülüyor.

KENDİSİNİ NASIL ÖVECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Dev afişlerde fotoğraflarla birlikte “Netanyahu, başka bir ligde” ifadelerine yer verildi.

Büyük güçlerin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmekle övünen Netanyahu'ya İsrail medyası kendisini nasıl öveceğini şaşırdı ifadelerini kullandı.