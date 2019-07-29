taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6587
Euro
6.3096
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu’nun partisinin binasına Putin, Modi ve Trump'la fotoğrafları asıldı.

AA | 29.07.2019 - 00:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

İsrail'de iktidar partisi Likud’un başkent Tel Aviv’deki merkezine, seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte olduğu dev fotoğrafları asıldı.

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Tel Aviv’deki Likud merkezinin dış cephesine parti lideri ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yanyana olduğu dev fotoğrafları yerleştirildi.Fotoğraflarda diğer liderler Netanyahu’ya gülümserken ve kendisiyle tokalaşırken görülüyor.

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

KENDİSİNİ NASIL ÖVECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Dev afişlerde fotoğraflarla birlikte “Netanyahu, başka bir ligde” ifadelerine yer verildi.

Büyük güçlerin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmekle övünen Netanyahu'ya İsrail medyası kendisini nasıl öveceğini şaşırdı ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

759
Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı

403
FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

118
Torbalı Belediye Başkanı oğlunun işine son verdi

Torbalı Belediye Başkanı oğlunun işine son verdi

394
25 bin liralık taziye yemeğine son

25 bin liralık taziye yemeğine son

238
Belediye başkanı, oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

Belediye başkanı, oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

538
Bodrum beton şehre döndü

Bodrum beton şehre döndü

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir