Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşması ertelendi

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad, müvekkilinin program yoğunluğunu gerekçe göstererek bugünkü duruşmanın iptali için mahkemeye başvurdu. Başvuruda, Netanyahu’nun gece geç saatlere kadar süren güvenlik toplantılarına katıldığı ve sabah saatlerinde de resmi programının bulunduğu belirtildi.

ÖNCE KISMİ ERTLEME, SONRA TAM İPTAL

Mahkemenin ilk etapta duruşmayı kısmen ertelediği, ancak avukatın sunduğu ek bilgiler sonrası bugünkü oturumun tamamen iptal edilmesine karar verdiği aktarıldı. Karar, İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YOĞUN GÜVENLİK GÜNDEMİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Netanyahu’nun yoğun güvenlik toplantıları nedeniyle savunma ekibinin mahkemeye sunduğu gerekçeler kabul edilirken, duruşmanın ne zaman yeniden görüleceğine ilişkin henüz yeni bir tarih açıklanmadı.