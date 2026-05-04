Netanyahu’nun yolsuzluk davası, saatler kala ertelendi

İsrail siyasetinin en tartışmalı yargı süreçlerinden biri bir kez daha beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ifade vermesi beklenen kritik duruşma, başlamasına saatler kala alınan kararla ertelendi. Erteleme kararı, kamuoyunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

SAVUNMADAN GECE YARISI HAMLESİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad gece saatlerinde mahkemeye başvurarak duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek bugünkü oturumu ileri bir tarihe aldı.

ERTELEME NEDENİ AÇIKLANMADI

Duruşmanın neden ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda sürecin seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

81 KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Netanyahu’nun uzun süredir devam eden yargı süreci dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail Başbakanı, sonuncusu 28 Nisan’da olmak üzere şu ana kadar toplam 81 kez hakim karşısına çıktı. Bugünkü duruşmada da ifade vermesi bekleniyordu.

ÜÇ AYRI DOSYA: “RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA”

Netanyahu, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında; rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Söz konusu davalar, İsrail siyasetinde uzun süredir önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

AF TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Süreç yalnızca yargı boyutuyla değil, siyasi yönüyle de dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu için af talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Daha önce af istemeyeceğini açıklayan Netanyahu’nun ise yaklaşık 6 yıldır devam eden davalar nedeniyle Kasım 2025 sonunda Herzog’dan af talebinde bulunduğu belirtilmişti.

SÜRECİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte davanın nasıl ilerleyeceği ve yeni duruşma tarihinin ne zaman belirleneceği merak konusu oldu. İsrail kamuoyu, ülke siyasetini yakından etkileyen bu davadaki gelişmeleri dikkatle takip etmeyi sürdürüyor.