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Netanyahu’un partisi resmi sonuçlara göre birinci oldu

Trump'ın desteklediği Netanyahu yeniden hükümet kurmak için kolları sıvadı.

İHA | 12.04.2019 - 10:35..
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İsrail’in 21. genel seçiminde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başkanı olduğu Likud Partisi toplam oyların yüzde 26,45’inin alarak 36 milletvekili kazandı. Mavi Beyaz ittifakı oyların 26,11’ini alarak 35 milletvekili çıkardı.

SANDALYELERİN DAĞILIMI

Shas partisi oyların yüzde 5,99’unu alarak 8 milletvekili kazandı. Birleşik Torah Judaism (UTJ): (Birleşik Tevrat Yahudizm) oyların yüzde 5,77’ini alarak Knesset’te 7 sandalye kazandı.

Hadash-Ta’al oyların yüzde 4,49’unu alarak 6 milletvekili çıkardı. İsrail İşçi Partisi oyların yüzde 4,44’ünü alarak mecliste 6 koltuk kazandı. Yisrael Beiteinu oyların yüzde 4,02’sini alarak 5 milletvekili çıkardı.

Netanyahu’un partisi resmi sonuçlara göre birinci oldu

Sağ Kanat Partiler Birliği (URWP) oyların yüzde 3,70’ini alarak 5 milletvekili çıkardı. Meretz oyların yüzde 3,63’ünü alarak 4 koltuk kazandı. Kulanu oyların yüzde 3,54’ünü alarak 4 koltuk kazandı. Ra’am Balad Partisi oyların 3,34’ünü alarak 4 milletvekili çıkardı.

Milletvekili çıkaran partilerin liderleri Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e çıkarak seçtikleri başbakanı bildirecek.

Sağ bloku oluşturan Likud, Shas, UTJ, Yisrael Beiteinu, URWP ve Kulanu’nun Benyamin Netanyahu’yu başbakan olarak tavsiye etmesi bekleniyor. Gantz’ın Mavi ve Beyaz ittifakının daha önce İşçi Partisi’nin yaptığı ana muhalefet görevini yürütmesinin beklendiği kaydedildi.

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