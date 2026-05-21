Netflix doğruladı; 5 sezonluk efsane dizi bitiyor

Dijital yayın platformu Netflix, dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan popüler hukuk draması "The Lincoln Lawyer" için nihai kararı doğruladı.

Şu anda prodüksiyon aşamasında olan dizinin beşinci sezonu aynı zamanda son sezonu olacak.

Senaryo ekibi, hikayeyi aceleye getirmeden izleyicinin zihninde hiçbir soru işareti bırakmayacak görkemli bir finale odaklanıyor.

İşte ekranların en sıra dışı avukatı Mickey Haller’ın vedasına dair tüm perde arkası ve yeni sezondan sızan detaylar:

SHOWRUNNER'LARDAN "ACI TATLI" VEDA AÇIKLAMASI

Dizinin mutfağındaki isimler, showrunner'lar Ted Humphrey ve Dailyn Rodriguez, bu veda kararını "acı tatlı" olarak nitelendirdi.

En başından beri amaçlarının sadece Mickey Haller’ın maceralarını ekrana taşımak olmadığını belirten ikili, hikayeyi hak ettiği değerde bir sonuca ulaştırmak istediklerini vurguladı.

OFİSİ ARABASININ ARKA KOLTUĞU OLAN AVUKAT

Dünya çapında çok satan yazar Michael Connelly’nin ikonik roman serisinden uyarlanan dizi, ceza savunma avukatı Mickey Haller’ın alışılmadık tarzıyla kısa sürede bir klasiğe dönüştü.

Dizinin en büyük ticari markası olan "ofis" konsepti, beşinci sezonda da devam edecek. Klasik bir hukuk bürosunda çalışmak yerine, davalarını eski müvekkillerinin şoförlüğünü yaptığı farklı Lincoln model sedan arabaların arka koltuğundan yöneten Haller, son kez direksiyon başındaki yerini alacak.

SON SEZONDA İŞLER İYİCE KARIŞIYOR

Dizinin Şubat 2026'da yayınlanan dördüncü sezonunda hatırlanacağı üzere gelgit tamamen tersine dönmüş, Mickey Haller kendisini bir cinayet davasının sanık sandalyesinde bularak kendi masumiyetini kanıtlamak zorunda kalmıştı.

Gelecek olan beşinci ve final sezonu ise toplam 10 bölümden oluşacak ve Michael Connelly'nin çok satan "The Resurrection Walk" adlı romanındaki olay örgüsünü takip edecek.

KADROYA BİRBİRİNDEN ÜNLÜ YENİ YILDIZLAR KATILIYOR

Başrolde Mickey Haller karakterine hayat veren Manuel Garcia-Rulfo’ya son sezonda da Becki Newton ve Neve Campbell gibi kemik kadro eşlik edecek. Son sezonlarda Cobie Smulders gibi yıldızları konuk eden dizi, final aşamasında oyuncu topluluğunu yepyeni isimlerle zirveye çıkarıyor:

Amy Aquino (Bosch): Yeni davalarda hayati kararlar verecek olan merkezi karakter Yargıç Olivia Alcott rolüyle karşımıza çıkacak.

Tricia Helfer (Lucifer): Brooke Miller karakterine hayat vererek finale yön verecek.

Keir O’Donnell: Savcı Lucas Peralta rolüyle adalet sarayındaki dengeleri değiştirecek.