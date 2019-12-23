Netflix madde bağımlısı gay lezbiyen ilişkili bir dünya hayalinde

Amerika merkezli Netflix, Türkiye pazarına girerek yüzbinlerce üye sayısına ulaştı.

Merakla Netflix’e üye olan kullanıcıların, şirketin yapımlarında verdiği mesajları fark etmesi uzun sürmedi.

Netflix’in tüm dizi ve filmlerinde eşcinsel ilişkilere özendiren mesajlar verildi, uyuşturucu kullanımına teşvik edildi.

Gelen eleştirilere aldırış etmeden, toplumun yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerini devam ettiren Netflix, eşcinsel ilişkileri sadece çocukların izlediği çizgi filmlere de taşıdı.

Anne ve babaların çocuklarına izletmemesi gereken sahneler, hiçbir şeyin farkında olmayan miniklerin zihnine gizlice yerleştirildi.

LGBTİ fonlarından destek alarak tüm ülkelerde yeni bir toplum yapısı oluşturmaya çalışan Netflix’in yapımları, kullanıcıları da isyan noktasına getirdi.

Çok sayıdaki kullanıcı, sosyal medya hesaplarından Netflix’in bu tutumu nedeniyle aboneliğini iptal ettirmeye başladı.