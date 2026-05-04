Netflix Mayıs 2026 listesi belli oldu: İşte yeni diziler

Netflix'in Mayıs ayı listesi açıklandı ve izleyiciler ekran başından ayrılamayacak.

Bir yanda büyük bir yıkımın ardından kendi küllerinden doğan Leyla, Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 3. sezonunda hayatın iplerini eline alıyor. Diğer yanda ise Berlin, sanat ve aksiyonu harmanladığı yeni macerasıyla geri dönüyor.

Eski dostların buluştuğu Dört Mevsim de eklendiğinde, Mayıs ayı Netflix aboneleri için tam bir yeni başlangıçlar dönemi olacak.

İşte Mayıs ayının en iddialı Netflix ajandası:

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (3. SEZON): 8 MAYIS

Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı başarılı avukat Leyla Taylan, 3. sezonda hayatının iplerini tamamen eline alıyor.

Büyük bir aşk acısının ve sancılı bir ilişkinin ardından küllerinden doğan Leyla, bu kez hayatı başkalarının beklentilerine göre değil, kendi kurallarıyla yaşamaya kararlı.

Modern ilişkilerin karmaşasına, arkadaşlık bağlarına ve İstanbul’un büyüleyici atmosferine tanıklık edeceğimiz bu sezonda, Leyla’nın "kendi olma" yolculuğu izleyicileri hem güldürecek hem de derin düşüncelere sevk edecek.

BERLİN VE KAKIMLI KADIN: 15 MAYIS

La Casa de Papel evreninin en karizmatik karakteri Berlin, Paris sokaklarında sanatı ve suç dünyasını bir araya getiriyor.

Bu kez odak noktasında, tarihin en değerli sanat eserlerinden birine atıfta bulunan gizemli bir soygun planı var.

DÖRT MEVSİM (2. SEZON): 28 MAYIS

Ünlü komedyen Tina Fey imzalı dizi, ikinci sezonunda da eski bir arkadaş grubunun birbirleriyle ve zamanla olan imtihanını konu alıyor.

Farklı mevsimlerde yapılan tatiller ve buluşmalar aracılığıyla işlenen hikaye, bu sezon daha olgun ve daha dokunaklı temalara odaklanıyor.

Geçmişteki pişmanlıklar, sönmeyen dostluklar ve hayatın getirdiği beklenmedik sürprizler, Tina Fey’in keskin mizahıyla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

ÖLÜMCÜL FARKINDALIK (2. SEZON): 28 MAYIS

Zihin kontrolü, genetik müdahaleler ve insan bilincinin sınırlarını sorgulayan Ölümcül Farkındalık, ilk sezonun o sarsıcı finalinden sonra geri dönüyor.

İnsanların farkındalık düzeylerinin teknolojiyle manipüle edildiği bu dünyada, hayatta kalma mücadelesi yerini küresel bir direnişe bırakıyor.

Karakterlerin kendi anılarına ve kimliklerine olan güvenlerinin sarsıldığı bu sezon, izleyiciyi "Gerçeklik nedir?" sorusuyla bir kez daha baş başa bırakacak.

DEVİL MAY CRY (2. SEZON): 12 MAYIS

Efsanevi video oyunu serisinden uyarlanan anime, ilk sezonun bıraktığı karanlık ve aksiyon dolu yerden devam ediyor.

Yarı iblis, yarı insan olan Dante, şeytani güçlere karşı savaşını daha kişisel bir boyuta taşıyor.

2. sezonda görsel kalitenin bir üst seviyeye taşındığı, ikonik kılıç ve silah düellolarının yanı sıra Dante’nin geçmişine dair daha karanlık sırların aydınlanacağı bir macera bizi bekliyor.