Nevada'da ön seçimlerin galibi Sanders

ABD'de başkanlık yarışı kapsamında ön seçimler devam ediyor.

Nevada'da Demokratların seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu.

SANDERS YÜZDE 46 OY ALDI

Sanders, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 46 düzeyinde oy aldı. Sanders'ı yaklaşık yüzde 23 ile Joe Biden takip ederken, ön seçimlerin sürpriz ismi Pete Buttigieg ise yüzde 14 civarında oy aldı.





"TRUMP'I TEKSAS'TA YENECEĞİZ"

Nevada'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden ve kendini daha güvende hissettiğini söyleyen Sanders, "Kimseye söylemeyin ama Teksas'ı da kazanacağız. Bunu duyunca Trump'ın sinirleneceğini biliyorum ama onu burada, Teksas'ta yeneceğiz." yorumunu yaptı.

ÖN SEÇİMLER 3 ŞUBAT'TA BAŞLADI

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ön seçimlerini ise Sanders kazanmış, Buttigieg ikinci gelmişti.

KRİTİK TARİH 3 MART

ABD'de sıradaki ön seçimler 29 Şubat'ta Güney Carolina eyaletinde yapılacak.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 3 KASIM'DA

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.