Nevşehir'de aşağı düşen kardeşine bakarken kendisi de düştü
Karasoku Mahallesi Süer Sokak'ta yaşayan ve evlerinin balkonlarında oynayan iki kardeş peş peşe düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Nevşehir'de yaşayan ve birinci kattaki evlerinde yalnız kalan iki kardeş bir süre balkonda oyun oynadı.
Kardeşlerden biri balkon korkuluklarından sarktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
KARDEŞİNE BAKACAKKEN, KENDİSİ DE DÜŞTÜ
Kardeşinin düştüğünü gören diğer çocuk ise ona bakmak isterken dengesini kaybedip aşağı düştü.
Çocukların düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KARDEŞLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)