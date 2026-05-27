Nevşehir’de banka görevlisinin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı

Nevşehir’de yaşanan olayda, telefonla aranan bir vatandaşın dolandırıcıların yönlendirmesiyle yüksek miktarda para transferi yapması, banka görevlisinin dikkati sayesinde fark edildi. Şüpheli işlem üzerine harekete geçen banka çalışanı durumu polise bildirince, milyonlarca liralık vurgun girişimi engellendi.

TELEFONDA “POLİS VE SAVCIYIZ” TUZAĞI

71 yaşındaki İbrahim Şahin, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından arandı. Şüpheliler, Şahin’i uzun süre telefonda tutarak psikolojik baskı uyguladı ve hesaplarında bulunan parayı belirtilen hesaplara aktarmasını sağladı.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin liranın farklı hesaplara gönderildiği süreçte, banka görevlisi işlemdeki olağan dışılığı fark ederek durumu emniyet birimlerine bildirdi.

BANKA GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine polis ekipleri devreye girerek Şahin’i polis merkezine çağırdı. Yapılan incelemede vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi ve paranın gönderildiği hesaba bloke konuldu.

Bu sayede paranın daha fazla el değiştirmesi engellenirken, şüpheliler hakkında da soruşturma başlatıldı.

“PSİKOLOJİK BASKIYLA BİRİKİMİMİ BOZDURDULAR”

Olayın ardından gazetecilere konuşan İbrahim Şahin, uzun süre telefonda tutulduğunu ve ağır baskıya maruz kaldığını söyledi. Şahin, dolandırıcıların kendisini “polis” olarak tanıttığını, dosya ve sicil numarası vererek güven kazandıklarını ifade etti.

Şahin, “Ne kadar param var diye sordular, hepsini söyledim. Altınlarımı bozdurup hesaplarına yatırdım. ‘Arabanı takip ediyoruz’ gibi sözlerle beni korkuttular. Çok yıprandım” dedi.

EMNİYETTEN HIZLI MÜDAHALE

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte hesabın bloke altına alındığını belirten Şahin, hem banka görevlisine hem de emniyet güçlerine teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.