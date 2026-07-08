Nevşehir'de bir gecede 6 noktayı hedef alan 16 yaşındaki hırsız aranıyor

Geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde, yapılan incelemelerde kimliği belirlenen 16 yaşındaki şüphelinin, gece saatlerinde art arda 4 iş yerine, bir eve ve bir camiye girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Olayların ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

SEVGİ EVLERİ'NDEN KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin, Sevgi Evleri'nden ayrılarak Nevşehir'e geldiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin kente geliş süreci ve olaylardan sonraki hareketlerini güvenlik kameraları ile tanık ifadeleri doğrultusunda ayrıntılı şekilde incelemeye aldı.

ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Araştırmalarda, şüphelinin kent içinde ulaşımını çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi.

Kullandığı motosikletleri farklı noktalara bırakan şüphelinin daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araca binerek Niğde-Ankara Otoyolu istikametine yöneldiği belirlendi.

Polis ekipleri, otoyol güzergâhında izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Kayıtlarda şüphelinin hedef aldığı iş yerlerine rahat tavırlarla girdiği, içeride bir süre dolaştıktan sonra çeşitli eşyaları alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Görüntüler, polis ekiplerince delil olarak değerlendiriliyor.

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevre illerle koordineli çalışma yürütüyor. Güvenlik kameraları, güzergâh analizleri ve elde edilen diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.