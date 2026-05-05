Nevşehir’de çöken istinat duvarı evlerin içine girdi

Nevşehir Esentepe Mahallesi Şafak Sokak üzerinde aşırı yağışların ardından inşaatı devam eden apartmanın istinat duvarı sabaha karşı büyük bir gürültüyle çöktü.

Çöken duvar, önünde bulunan apartmanın iki dairesinin duvarlarını yıkarak evlerin içine kadar girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, çevrede inceleme yaptı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE UYANDIK"

Apartman sakinlerinden Zabit Işık, sabaha karşı büyük bir sesle uyandıklarını belirterek, "Ben önce yıldırım düştü sandım. Duvarın çökeceği hiç aklımıza gelmedi. Buraya yapılan binanın çok katlı olduğunu daha önce söylemiştik ancak belediye ruhsat vermiş.

Yapılan istinat duvarı hem bizim hem de karşı komşumuzun binasına zarar verdi. Arkadaki binanın da çökmesi an meselesi.

Apartmanda 10 daire var, komşularımız tahliye edildi. Eşim engelli olduğu için biz bir yere gidemedik. Duvar çökünce binanın altı boşaldı, her an bina da çökebilir.

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte toprak gevşeyince duvar yıkıldı. Tek tesellimiz binanın tamamen yıkılmaması" dedi.

Apartman sakinlerinden Abdullah Çıkrıkçı ise, "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktığımızda duvarın birinci kattaki komşularımızın evine girdiğini gördük. Tüm apartman sakinleri aşağı indik. Daha önceden buranın risk taşıdığı belliydi.

Gelen ekipler binanın riskli olduğunu söyleyerek içeri girilmemesi yönünde uyardı. Biz de eşyalarımızı alarak evi geçici süreyle tahliye ettik" diye konuştu.

Bir diğer apartman sakini İbrahim Erdem de daha önce çeşitli kurumlara şikayette bulunduklarını ifade ederek, "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Daha önce de CİMER’e çeşitli şikayetlerimiz oldu.

Binanın kaç kat olduğu bile belli değil. Burayı görmek için mühendis olmaya gerek yok. Şiddetli yağışlar ve ani iklim değişiklikleri sonrası burası çöktü" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.