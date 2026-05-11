Nevşehir’de istinat duvarı çöktü: 10 daire tahliye edildi, anaokulu ve Kur’an kursu mühürlendi

5 Mayıs'ta Nevşehir’in Esentepe Mahallesi Şafak Sokak’ta, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından yapımı süren apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Çöken duvar, önünde bulunan 5 katlı apartmanın iki dairesinin duvarlarını yıkarak evlerin içine kadar girdi.

DUVARIN ÜZERİNE YIKILDIĞI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, risk taşıdığı belirlenen apartman tahliye edilerek mühürlendi.

DAİRELER TAHLİYE EDİLDİ, EĞİTİM KURUMLARINA MÜHÜR VURULDU

Binada bulunan 10 dairenin boşaltıldığı olayla ilgili olarak, Nevşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Hazırlanacak geoteknik bilirkişi raporunun ardından süreçle ilgili yeni adımların belirleneceği ifade edildi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları durduruldu. Çökme riskine karşı sokağın trafiğe kapatıldığı bölgede bulunan anaokulu ile Kur’an kursu da tahliye edilerek mühürlendi. Güvenlik güçlerinin bölgede nöbet tutmayı sürdürdüğü bildirildi.

TAHLİYE EDİLEN BİNANIN SAKİNİ: DAHA ÖNCE CİMER'E ŞİKAYET ETTİK

Apartman sakinlerinden Zabit Işık, sabaha karşı büyük bir sesle uyandıklarını belirterek yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Ben önce yıldırım düştü sandım. Duvarın çökeceği hiç aklımıza gelmedi. Buraya yapılan binanın çok katlı olduğunu daha önce söylemiştik ancak belediye ruhsat vermiş. Yapılan istinat duvarı hem bizim hem de karşı komşumuzun binasına zarar verdi. Arkadaki binanın da çökmesi an meselesi.”

Eşinin engelli olduğunu ve bu nedenle evi terk edemediklerini söyleyen Işık, “Duvar çökünce binanın altı boşaldı, her an bina da çökebilir. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte toprak gevşeyince duvar yıkıldı. Tek tesellimiz binanın tamamen yıkılmaması” dedi.

Apartman sakinlerinden Abdullah Çıkrıkçı ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, çöken duvarın birinci kattaki daireye girdiğini söyledi. Çıkrıkçı, “Tüm apartman sakinleri aşağı indik. Daha önceden buranın risk taşıdığı belliydi. Gelen ekipler binanın riskli olduğunu söyleyerek içeri girilmemesi yönünde uyardı. Biz de eşyalarımızı alarak evi geçici süreyle tahliye ettik” ifadelerini kullandı.

Bir diğer apartman sakini İbrahim Erdem de daha önce çeşitli kurumlara şikâyette bulunduklarını belirterek, “Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Daha önce de CİMER’e çeşitli şikayetlerimiz oldu. Binanın kaç kat olduğu bile belli değil. Burayı görmek için mühendis olmaya gerek yok. Şiddetli yağışlar ve ani iklim değişiklikleri sonrası burası çöktü” dedi.