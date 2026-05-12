Nevşehir'de kurt saldırısı: 40 koyun telef oldu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ağıla giren kurtlar, içeride bulunan koyun sürüsüne saldırdı.

Karanlıkta gerçekleşen saldırıda, hayvanlar savunmasız kaldı.

SABAH AĞILDA FELAKET MANZARASI

Sabah saatlerinde ağıla gelen sürü sahibi, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Çok sayıda koyunun telef olduğu, bazı hayvanların ise yaralı halde olduğu tespit edildi.

Ağılda adeta yıkım tablosu ortaya çıktı.

KURBANLIK HAZIRLIKLARI BİR ANDA YOK OLDU

Sürü sahibi İsa Özhan, Kurban Bayramı öncesi satışa hazırladığı hayvanların büyük bölümünü kaybettiğini belirterek büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Özhan, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Sabah geldiğimde hayvanların üst üste yığıldığını gördüm. Kurbanlık olarak hazırladığım koyunlarım telef oldu. Tek geçim kaynağım buydu, çok mağdur oldum.”

TELEF OLAN HAYVANLAR GÖMÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapılarak zarar tespit çalışması başlatıldı.

Telef olan koyunlar, köy muhtarlığı tarafından belirlenen boş arazide açılan çukura gömüldü. Yaralı hayvanlar ise tedavi altına alınmak üzere kontrol altına alındı.

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

Bölgedeki üreticiler, benzer saldırıların önlenmesi için daha etkin tedbirler alınmasını isterken zarar gören sürü sahibinin, destek beklediği öğrenildi.