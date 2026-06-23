Nevşehir'de park halindeki otomobillere çarpan alkollü sürücü aracında uyurken yakalandı
Nevşehir'de gece saatlerinde bir araç, park halindeki iki otomobile çarparak kaçtı. Polisler, çarpan aracı 1 kilometre ileride içinde sürücüsü de uyurken buldu. Alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el kondu ve 27 bin TL ceza kesildi.
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Nevşehir'de saat 01.00 sıralarında bir otomobil, park halindeki iki araca çarparak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda araçlara çarpan otomobil, kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta sürücüsü E.G. de içinde uyumaktayken bulundu.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis tarafından uyandırılarak alkol testi yapılan E.G., 2.70 promil alkollü çıktı.
Ehliyetine 6 ay el süreyle konulan E.G.’ye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 27 bin 719 TL ceza uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)