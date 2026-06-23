Nevşehir'de park halindeki otomobillere çarpan alkollü sürücü aracında uyurken yakalandı

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Nevşehir'de saat 01.00 sıralarında bir otomobil, park halindeki iki araca çarparak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda araçlara çarpan otomobil, kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta sürücüsü E.G. de içinde uyumaktayken bulundu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis tarafından uyandırılarak alkol testi yapılan E.G., 2.70 promil alkollü çıktı.

Ehliyetine 6 ay el süreyle konulan E.G.’ye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 27 bin 719 TL ceza uygulandı.