Nevşehir'de silahlı çatışma sonrası film gibi operasyon

Nevşehir’de yaşanan silahlı kavga sonrası kent genelinde alarma geçen emniyet ekipleri, şüphelilerin izini kısa sürede sürdü.

Film sahnelerini aratmayan kovalamacada, şüphelilerin hem kaçış anları hem de saklanma girişimleri dikkat çekti.

Olayla ilgili kullanılan silahların da ele geçirildiği bildirildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE BAŞLAYAN TAKİP SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı 34 NCR 830 plakalı araç, Göre beldesi girişinde durduruldu. Araçta bulunan Fırat S. ve Murat D.’nin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şahıslar ifadelerinde İstanbul’dan ziyaret amacıyla geldiklerini belirtti.

Ancak bir gün sonra Lise Caddesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı yönündeki ihbar, soruşturmayı tamamen farklı bir boyuta taşıdı.

TERK EDİLMİŞ ARAÇ VE KARŞILIKLI ATEŞ

Olay yerine ulaşan ekipler, daha önce takibe alınan aracın terk edilmiş halde ve çalışır durumda olduğunu tespit etti. Bölgede yapılan görüşmelerde Metin K., iki kişinin kendisine ateş ettiğini, kendisinin de karşılık verdiğini ifade etti.

Bu gelişmenin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için şehir genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AVM OTOPARKINDA OTOMOBİLİN ALTINDA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden İlhan Ç.’nin, bir AVM yakınındaki akaryakıt istasyonunda görüldüğü belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçış sırasında AVM otoparkına yöneldi.

Otoparkta yapılan detaylı aramada, şüpheli bir aracın altına saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, otoparkta bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

DİĞER ŞÜPHELİ OTOBÜSLE BATMAN’A KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın diğer şüphelisi Fırat S.’nin ise şehirden yolcu otobüsüyle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kayseri’de durdurulan otobüste yapılan kontrolde, şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir’e getirildi.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ, GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi. Şüphelilerin kaçış ve yakalanma anlarına ait görüntüler ise soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, şüphelilerin kaçarken silahlarını düşürdüğü ve bir aracın altında saklanarak yakalandığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Metin K., Fırat S. ve İlhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.