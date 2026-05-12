Nevşehir'de tır sürücüsünden öğrenci servisleri arasında tehlikeli manevra

Nevşehir’de trafikte yaşanan tehlikeli anlar olası bir faciayı son anda önledi.

Seyir halindeki bir tırın, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisini fark ederek yaptığı ani manevra sırasında başka bir öğrenci servisine teğet geçmesi büyük paniğe neden oldu.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, olay sonrası trafik ekipleri sürücü hakkında işlem başlattı.

Korku dolu anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay trafikte dikkat ve takip mesafesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

KIRMIZI IŞIKTA DURAN SERVİSİ, SON ANDA FARK ETTİ

Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki İtfaiye Kavşağı’nda, seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisini geç fark etti.

Çarpışmayı önlemek isteyen sürücü, direksiyonu aniden kırarak şerit değiştirdi. Ancak bu manevra sırasında tır, yan şeritte bulunan başka bir öğrenci servisine tehlikeli şekilde yaklaştı ve aracı teğet geçti.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Yaşanan olay sırasında öğrenci servislerinde bulunan çocuklar ve sürücüler büyük korku yaşadı. Herhangi bir çarpışma ya da yaralanma meydana gelmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Tırın kontrolünü güçlükle sağlayan sürücünün yaptığı ani manevra çevredeki diğer sürücülere de zor anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Tehlikeli anlar hem araç içi kamerası hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın hızla kavşağa yaklaştığı, ardından ani şerit değiştirerek servis aracının yanından geçtiği anlar net şekilde görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik ekipleri inceleme başlattı.

SÜRÜCÜYE 21 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Yapılan incelemelerde tır sürücüsünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, kırmızı ışık ihlali yaptığı, takip mesafesini korumadığı ve kavşağa yaklaşırken hızını düşürmediği tespit edilen sürücüye toplam 21 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.