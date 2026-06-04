Nevşehir'de yasa dışı bahis operasyonu: 79 tutuklama

Yasa dışı bahsi bitirmek için Türkiye'nin dört yanında operasyonlar düzenleniyor.

Bir operasyon da Nevşehir'de yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘yasa dışı bahis’ soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

91 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

79 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 79’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 şüpheli serbest bırakıldı.

10 MİLYAR LİRA GELİRİN YURT DIŞINDAKİ KRİPTO CÜZDANLARA HAVALE EDİLDİ

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.