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Nevşehirli kadının ağıdı sosyal medyayı salladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın, ağıt yaktı.

AA |
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Nevşehirli kadının ağıdı sosyal medyayı salladı

Türkiye genelinde 200'e yakın yerleşim yeri, karantina altında...

O yerlerden biri de Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü. Köyde yaşayan 80 yaşındaki Refika Çiftçibaşı, evde kalmaktan sıkıldı, ağıt yaktı.

Yaşlı kadının bu ağıdı, sosyal medyayı salladı.

"BU HASTALIKTAN DÖNECEK MİYİM?"

Yakınlarının kameraya aldığı Çiftçibaşı, "Hastalar da kara kara bakıyor, gözlerinden kanlı yaşlar akıyor, söyle doktor söyle ölecek miyim, ben bu hastalıktan dönecek miyim?" dedi.

Karantinaya alınan köydeki yaşlı kadından koronavirüs ağıdı İZLE

"ANNEME SÖYLEYİN AĞLAMASIN"

Refika Çiftçibaşı, ağıdına şöyle devam etti:

"Polis, jandarma yola durdular, Çakıllı'yı emir altına aldılar, söyle doktor söyle ölecek miyim, ben bu hastalıktan dönecek miyim? Çakıllı köyünü duman bürüdü, hastası olan şehre yürüdü, anneme söyleyin ağlamasın, söyle doktor söyle ölecek miyim, ben bu hastalıktan dönecek miyim?"

Nevşehirli kadının ağıdı sosyal medyayı salladı


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