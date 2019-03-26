taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.538
Euro
6.28065
Altın
1317.095
Borsa
98760.05
Gram Altın
234.284

Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

Nevşin Mengü, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı kınamak için başlarını örten spikerlerin "hayatlarını bir nebze özgür soluk alabilmeye adamışları" kırdığını belirtti.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

Yeni Zelanda'da camiye yapılan silahlı saldırı sonucu, 50 Müslümanın hayatını kaybettiği korkunç olay sonrası tüm ülke kenetlenerek destek vermişti.

Hatta Yeni Zelanda'da çeşitli mesleklerden ve halktan kadınlar müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için başörtüsü de takmıştı.

"ATEİSTLER KIRILIYOR"

Bu sembolik dayanışmadan rahatsız olan biri var o da Nevşin Mengü. Bugün Birgün'deki köşesinden Yeni Zelandalılar'ın Müslümanlarla dayanışma gösterirken ateistleri kırdığını yazdı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN O YAZISI

“Başörtüsüyle Yeni Zelanda devlet televizyonu ekranında boy gösteren spikerler bir tarafın gururunu okşarken, bir tarafı da kırabiliyor. Suudi Arabistan, İran gibi İslamcı diktatörlüklerde kadınlar zorla kapatılıyor. Daha geçtiğimiz gün İran’da iki genç kadın başlarını örtmeden sokağa çıkarak eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bu insanlara devleti yıkmaya çalışıyorlar muamelesi yapılıyor. Yeni Zelanda için ta oralardan buraları anlamak zor elbet. Ama bazı ‘jestler’ hayatlarını bir nebze özgür soluk alabilmeye adamışları kırıyor.”

Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

(Nevşin Mengü'nün İran'da muhabirlik yaptığı dönemden fotoğraf)

Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

(Nevşin Mengü'nün İran'da muhabirlik yaptığı dönemden fotoğraf)


Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

480
Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

38
Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

95
BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

403
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

54
Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

42
CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

344
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir