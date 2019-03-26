Nevşin Mengü başörtüsü takan spikerlerden rahatsız oldu

Yeni Zelanda'da camiye yapılan silahlı saldırı sonucu, 50 Müslümanın hayatını kaybettiği korkunç olay sonrası tüm ülke kenetlenerek destek vermişti.

Hatta Yeni Zelanda'da çeşitli mesleklerden ve halktan kadınlar müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için başörtüsü de takmıştı.

"ATEİSTLER KIRILIYOR"

Bu sembolik dayanışmadan rahatsız olan biri var o da Nevşin Mengü. Bugün Birgün'deki köşesinden Yeni Zelandalılar'ın Müslümanlarla dayanışma gösterirken ateistleri kırdığını yazdı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN O YAZISI

“Başörtüsüyle Yeni Zelanda devlet televizyonu ekranında boy gösteren spikerler bir tarafın gururunu okşarken, bir tarafı da kırabiliyor. Suudi Arabistan, İran gibi İslamcı diktatörlüklerde kadınlar zorla kapatılıyor. Daha geçtiğimiz gün İran’da iki genç kadın başlarını örtmeden sokağa çıkarak eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bu insanlara devleti yıkmaya çalışıyorlar muamelesi yapılıyor. Yeni Zelanda için ta oralardan buraları anlamak zor elbet. Ama bazı ‘jestler’ hayatlarını bir nebze özgür soluk alabilmeye adamışları kırıyor.”

(Nevşin Mengü'nün İran'da muhabirlik yaptığı dönemden fotoğraf)

(Nevşin Mengü'nün İran'da muhabirlik yaptığı dönemden fotoğraf)



