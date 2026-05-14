Nevşin Mengü'den CHP'ye: Grup seks ve viski partisi yapamazsınız

CHP'nin adı, bu kez seks skandalları ve yolsuzluklarla anılıyor...

Daha önce 'çöp, çukur, çamur' üçlüsüyle anılan CHP, belediyelere yönelik soruşturmalarla birlikte gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olamıyor.

NEVŞİN MENGÜ'DEN SERT TEPKİ

Otel odalarına baskınlar, itirafçıların grup seks iddialarıyla boğuşan parti, seçimler öncesi vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Bu tepkilere muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Nevşin Mengü de eklendi.

"GRUP SEKS VE VİSKİ PARTİSİ YAPAMAZSINIZ"

Kendi YouTube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Mengü, CHP'nin bir an önce kendine gelmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetin inandırıcılığını koruması gerektiğini savunan Mengü, 'Ben bu iktidarı değiştireceğim' diyenlerin grup seks partisi veya viski partisi yapma lüksünün olmadığını ifade etti.

İçip içip partilemenin siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını belirten Mengü, CHP'li vekillerin dokunulmazlık zırhına güvenerek hareket ettiklerini ancak bu imtiyaza sahip olmayan gazeteci ve sade vatandaşların durumunun görmezden gelindiğini söyledi.

'DOKUNULMAZLIK ZIRHI' VURGUSU YAPTI

Nevşin Mengü, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise, grup seks partisi yapamazsınız, viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. İçip içip de partileyemezsiniz. Çünkü sizin başka bir misyonunuz var. Herkes buna göre yaşıyor kusura bakmayın. CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı var ne güzel. Peki, dokunulmazlığı olmayan gazeteciler ne yapsın? Dokunulmazlığı olmayan sade vatandaş ne yapsın? İnsanlar CHP için risk alıyorlar. Hepiniz tweet atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz... Sokağa inildi Saraçhane'de falan. Dokunulmazlığı mı var bu insanların? O zaman yapamazsınız. Şu ciddiyetle yaklaşması gerekir muhalefetin."