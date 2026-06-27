Cüneyt Özdemir'den Nevzat Aydın'a: Çok para kazanmış berbat bir insansın

Türkiye, dün 24 yıl sonra son dakika golüyle ABD’yi 3-2 yenerek Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı.

Ancak geçtiğimiz günlerde oynanan diğer iki maçın kaybedilmesi nedeniyle Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi.

Elenme sonrası sosyal medya üzerinden millilerin maç performansına yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Cüneyt Özdemir, maçı canlı izlemek için gittiği ABD’de milli takımın son dakika golüne sevindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımının ardından birçok kullanıcı Özdemir’in paylaşımının altına yorum yaptı.

"OLAY KÜLLİYEN TİYATRO"

Bunlardan biri de Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın oldu.

Nevzat Aydın, Özdemir’in paylaşımının altına “Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro.” ifadelerini yazdı.

"Bİ S.KTROLUP GİDEBİLİRSİNİZ"

Cüneyt Özdemir ise Aydın’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil, görgüsüzlük Nevzat bey… Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu, sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım, izninizle… (Hadsize had bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir).

"ÇOK PARA KAZANMIŞ BERBAT BİR İNSANSIN"

Hadi iyisin bak,benim sayemde yine yarın habersin:)) Ama sedace çok para kazanmış berbat bir insansın… Zengin olunca bir bok olmuyorsun. Ulan Y*V*K sen ne ara sisteme bayrak açtın? Anlat dinleyelim!?!?.

"SEN BİR HİÇSİN"

Yahu sen bir hiçsin. HiÇ. Bu insanlar parayı hasbelkader bulunca kendilerini bir B*K zannediyor. İstediğin kadar zenginliğini gözümüze sok. Sen bir HİÇSİN. ZAVALLlISIN..))

"BUNA DENK GELDİM VE HAK ETTİĞİ CEVABI VERDİM"

BU Nevzat Aydın çöp. Ama mesele bu değil. Buna denk geldim ve hak ettiği cevabı verdim. Bana bulaşan, sallayanlara ders olsun bu loser sonradan görme milyoner. Sürekli bir zenginlik teşhiri. İğrenç gözüküyor o teşhir ettiğin lüx yerler hiç mi arkadaşın yok yahu…

"BEN KALBİMDEN AŞKLA SEVİNDİM SON GOLE"

Ulan gerizekalı ben kalbimden aşkla sevindim son gole. Sen harbiden kafayı yemişsin de valla ben hala anlamıyorum neyin kafasındasın. Yahu gerçekten sevindim. Sadece sevindim. Oğlumla iki maç Vancouver, San Fransisco yenilgiye üzüldük. Yenince de sevindik… Allah Belanı vermesin ulan, bu mu suçumuz ? Bunu mu çok görüyorsunuz. Ben kalbimle çok sevindim Biz çok sevindik. Ben o videoyu kalbimle çektim ALÇ*K adam… Kanıtlamazsan bu iddialarıanı şerefsizsin. Bana değil oğluma bir özür borçlusun."