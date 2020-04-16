New Jersey'de 17 ceset bulundu

Dünyada koronavirüsten en fazla ölümün yaşandığı ülke ABD'de, hem vaka hem de hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin soru işaretleri halihazırda sürerken, son açıklanan veriler durumun aciliyetini gözler önüne seriyor.

Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede virüsün bulaştığı vaka sayısını 639 bin 733, can kaybı sayısını ise 30 bin 990 olara açıkladı.

Buna rağmen sayıların gerçeği yansıtmadığı öne sürülüyor.

İDDİALARI DESTEKLEYEN GÖRÜNTÜ

Bugün New Jersey eyaletine bağlı Sussex County'deki Andover Subakut ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görüntü ise bu iddiaları destekler nitelikte...

New Jersey'deki bakım evinin morgunda 17 ceset bulundu İZLE

17 CESET ÇIKTI

Merkezin morgunda 17 ceset bulundu. Polis, cesetlerin tutulduğu binada çalışma yaparken, yetkili ağızlardan henüz bir açıklama yapılmadı.