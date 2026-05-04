New Jersey'de inişe geçen uçak, havalimanı yakınında kamyona çarptı

ABD’nin yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri yakınında yaşanan olay, hem havacılık hem de kara ulaşımında kısa süreli paniğe neden oldu. İniş yaklaşması sırasında meydana gelen çarpışma, güvenlik protokollerini yeniden gündeme taşıdı.

İNİŞ SIRASINDA KRİTİK TEMAS

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçalan bir yolcu uçağının pist yaklaşımı sırasında, uçağın iniş hattına yakın bir noktada bulunan kara yolunda seyreden kamyonla çarpıştığı bildirildi.

KAMYONLA ÇARPIŞMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Çarpışmanın, uçağın iniş rotasına oldukça yakın bir noktada gerçekleştiği ifade edildi. Kazanın şiddeti ve oluş şekline ilişkin teknik inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

Yaşanan çarpışma anı, kamyonun araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ani çarpışma anı ve sonrasında yaşanan kısa süreli panik dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havacılık ve ulaşım güvenliği birimleri, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Uçağın iniş prosedürleri, hava trafik kontrolü ve kara yolu koordinasyonunun detaylı şekilde değerlendirileceği belirtildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, havalimanı çevresindeki kara yolu trafiği ile hava trafiği arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililerin, benzer risklerin önlenmesi için mevcut güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi bekleniyor.