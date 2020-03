New Well cilt bakımı ürünleri ile cildinize değer verin

Cildiniz vücudunuzda zararlı güneş ışınları, kirli hava gibi birçok önemli husustan korumanız gereken bir alandır.

Mevsim geçişleri, stres, yanlış beslenme gibi nedenler cilt problemlerini beraberinde getirir. Daha temiz, canlı ve parlak bir cilde sahip olmak için bakım yapmayı önemsemeli ve cilt yapısına uygun ürünler kullanmalısınız.

Düzenli cilt bakımı yapmak ölü derilerin yok olmasına, akne problemlerinin azalmasına ve cildinizin nefes almasına yardımcı olur. Bunun için günlük - haftalık cilt bakımı rutinleri oluşturabilirsiniz.

Böylece başta yüzünüz olmak üzere tüm cildinizi kirli havadan ve kapalı gözeneklerden koruyabilirsiniz.

GÜNLÜK CİLT BAKIMI RUTİNİ OLUŞTURUN

Günlük makyaj uygulaması hayatınızın önemli bir noktasında bulunuyor ise kendinize özel bir rutin oluşturmak en doğru yol olacaktır.

Tüm cildiniz için de hava ve zararlı etkenlere en fazla maruz kalan alan, yüzünüzdür. Sabah uyandığınızda yüzünüzü soğuk su ile yıkayabilir ve daha sıkı bir cilt elde edebilirsiniz. Hemen sonrasına iyi bir nemlendirici ile krem ile yüzünüzü canlandırabilirsiniz.

Makyaj öncesinde ölü derileri yok etmek ve pürüzsüz bir cilt hazırlamak için peeling yapmak yararlı olacaktır. Peeling, vücudun kuruluğunu ve matlığını yok eden aynı zamanda kan dolaşımını hızlandıran etkili bir cilt bakım ürünüdür. New Well Bioenergy Red Ginseng Peeling ürünleri ile cilt bakımını daha renkli bir hale dönüştürebilirsiniz.

New Well Bioenergy Red Ginseng Peeling, içerdiği ginseng özleriyle cildinizi ölü derilerden arındırır. Parlaklık ve canlılık kazandırır. Ürünün formülündeki ginseng özü, cildinizi tazelerken kayısı tanecikleri de yumuşaklık sunar.

Özellikle makyaj öncesi burun çevresine ve siyah nokta bulunan alanlara uygulayarak ölü deriyi cildinizden kısa sürede uzaklaştırabilirsiniz.

KİL MASKELERİ İLE ZENGİN MİNERALLER VE DOĞAL BAKIM ELDE EDİN

Cilt bakımının diğer bir vazgeçilmez unsuru ise kil maskeleridir. Bilinen üzere kil içerisinde zengin mineraller bulunur. Toksinler ya da çevresel faktörler nedeniyle cildinizde oluşan problemleri doğal kil maskeleri kullanarak yok edebilirsiniz.

Cilt bakım ürünlerinin çoğu sert bileşenler barındırır. Sentetik kokular, BPA, paraben, diğer doğal olmayan maddelerin tümü cildine zarar verebilir. Fakat kil maskesinde zararlı bileşenler bulunmaz.

New Well Bio Energy Ocean - Moss Facial Clay kil maskeleri doğal bakım yapmanızı sağlar. Cildi gençleştirir. Gözenekleri küçültür ve nem dengesi oluşturmanıza yardımcı olur.

NEW WELL BİO ENERGY KİL MASKESİ NASIL KULLANILIR?

Temiz bir cilde, maske fırçası ile kil maskesini uygulamanız gerekir. İnce bir tabaka olarak cilde sürmeniz önem barındırır. Ardından ikinci kez uygulama yapıp 10-15 dakika bekleyerek yüzünüzü soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

Yıkama işleminde soğuk su kullanmak cilt sıkılaşmasına ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Eğer hassas bir cilde sahipseniz kil maskesini 5-10 dakika bekletebilirsiniz.

CİLT YAPISINA UYGUN BAKIM ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Her cilt farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle cilt bakımı ürünleri tercih ederken cildinize uygun içerikli olmasına özen göstermeniz gerekir. Yanlış ürünler kullanmak farklı cilt problemlerinin oluşumuna yol açabilir. New Well profesyonel cilt bakımı ürünleri ile cildinize hak ettiği değeri verin.

Günlük ve haftalık rutinler uygulayarak daha sağlıklı ve nefes alan bir cilt oluşturabilmek mümkün! New Well cilt bakım ürünleri içerisinden size ve cildinize uygun dilediğiniz ürünü seçerek cilt bakımınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.