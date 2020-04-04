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New York Belediye Başkanı'ndan sağlıkçılara çağrı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

DHA |
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New York Belediye Başkanı'ndan sağlıkçılara çağrı

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ABD'de işler iyiye gitmiyor.

Bugün bin 105 kişi daha koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısının  7 bin 163'e yükseldiği ülkede, en çok etkilenen eyalet ise New York oldu.

Eyalette 103 bin 169 vakaya ulaşılırken, ölü sayısı da  2 bin 935'i buldu.

Bölgede, vaka sayılarının hızlı artışı, sağlık kuruluşlarının ve çalışanlarının yetersiz kalmasına neden oluyor.

Bu kapsamda, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

"SİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Blasio, “Henüz bu mücadeleye hazır olmayan herkes, size ihtiyacımız var” diyerek sağlık çalışanlarını başvuruda bulunmaya davet etti.

Blasio, “Size şunu söylemek zorundayım, Mayıs ve Nisan aylarında mücadelemize katılması için 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Böylece bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden lütfen; eğer bize yardımcı olabilirsen ya da olabilecek başka birini tanıyorsan şimdi bize yardım et.” dedi.

New York Belediye Başkanı'ndan sağlıkçılara çağrı

"SÜRECİN UZAMASINA HAZIRLIKLI OLUN"

Aynı zamanda sorulan bazı soruları da yanıtlayan Blasio; restoran, spor salonu gibi yerlerin 30 Nisan’da bitmesi planlanan karantina süreci ile birlikte açılıp açılmayacağı sorusuna ise, sürecin Mayıs’ta da devam edeceğini öngördüklerini ve insanların buna hazırlıklı olmasını istediğini söyledi ve sürecin uzayacağını belirtti. Mayıs’tan sonra durumun daha iyi olacağını da ifade etti.

Blasio koronavirüsün mevsimsel olup oldumadığı hakkında ise, “Koronavirüs hakkında hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim; evet, virüs mevsimsel olabilir, kesin bir bilgi yok. Şunu biliyoruz ki zorlu birkaç aydan geçeceğiz” diye konuştu.

New York'ta sağlık çalışanı sıkıntısı -2

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