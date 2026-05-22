New York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-0 yaptı
NBA'de Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, evinde Cleveland Cavaliers'ı 109-93 yenerek 2-0 yaptı.
New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 109-93'lük skorla mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.
SERİDE FARK 2'YE ÇIKTI
New York'ta Josh Hart 26 sayıyla mücadele ederken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist ve Karl-Anthony Towns da 18 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı.
Cleveland'da ise Donovan Mitchell 26 sayı, James Harden 18 sayı ve Evan Mobley da 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)