New York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-0 yaptı

NBA'de heyecan Doğu Konferansı final serisiyle devam etti.

New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 109-93'lük skorla mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.

New York'ta Josh Hart 26 sayıyla mücadele ederken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist ve Karl-Anthony Towns da 18 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı.

Cleveland'da ise Donovan Mitchell 26 sayı, James Harden 18 sayı ve Evan Mobley da 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.