New York Times: ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a saldırıyı başlattı.

Saldırının nihai hedefi İran'da rejim değişikliği gerçekleştirmekti.

Özellikle ABD'de yaşayan, 1979'da devrilen şah ailesinden Rıza Pehlevi ve taraftarları ABD tarafından yapılacak bir rejim değişikliğinin en büyük destekçileri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran saldırısının devam ettiği günlerde yaptığı bir açıklamada İran rejimi içinde yer alan bazı ılımlı isimlerle temas kurduklarını ima etti.

AHMEDİNEJAD İDDİASI

The New York Times'ın haberine göre; ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırının ilk günlerinde eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı iktidara taşımayı hedefledi.

ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, İran'a saldırının ilk günlerinde Ahmedinejad'ın evinin yakınına yapılan bombalamanın hedefinde Ahmedinejad'ın değil onu ev hapsinde tutan İran güvenlik personelinin olduğu öne sürüldü.

GÜVENLİK PERSONELİ ÖLDÜ

Ahmedinejad'ın evinin bulunduğu sokakta, Ahmedinejad'ın ev hapsi sürecini kontrol eden İran Devrim Muhafızları mensuplarının öldürüldüğü bombalamada Ahmedinejad da yaralandı.

"AHMEDİNEJAD'I KURTARMA OPERASYONU"

Ahmedinejad'a yakın bir isim de gazeteye verdiği demeçte olayı "Ahmedinejad'ı kurtarma operasyonu" diye tanımladı ve Ahmedinejad'ın ABD'liler tarafından olası bir geçiş süreci için uygun bir isim olarak görüldüğünü iddia etti.

UYGUN İSİM

Ahmedinejad'ın devlet tecrübesi bulunan ancak rejimin mevcut yöneticileriyle de problemli olması nedeniyle olası bir geçiş süreci için ideal bir isim olarak görüldüğü yönünde değerlendirmeler yer aldı.

ABD'YE KARŞI TUTUMU DEĞİŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı olduğu yıllarda ABD ve İsrail'e karşı sert ve uzlaşmaz bir görüntü sergileyen Ahmedinejad'ın yönetimden uzak kaldığı ve rejim tarafından dışlandığı yıllarda ise ABD'ye karşı bakış açısında bariz farklılılar yaşandı.

Ahmedinejad, 2019 yılında verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump için “Trump, iş insanı. Maliyet ve fayda hesabı yapabilir.” demişti.

MACARİSTAN ZİYARETİ

Ahmedinejad, 2024 ve 2025 yıllarında birer kez Macaristan'a gitti. Macaristan'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iyi ilişkileri olan dönemin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yakın isimlerin yönetiminde olduğu bir üniversitede konuşma yaptı.