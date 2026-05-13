New York Times: İran füze kapasitesini korumayı başardı

Tüm dünyanın gözü, ABD ile İran arasında yaşanan savaşta.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte enerji ve lojistik krizinin baş gösterdiği bu savaşta İran, beklentileri aşarak zorlu savaş koşullarına dayanmayı başardı.

New York Times (NYT) gazetesi, savaş sürecinde İran’ın füze kapasitesini ve fırlatma rampa sayısını büyük ölçüde korumasına ilişkin bir haber yayımladı.

İRAN FÜZE STOKUNUN YÜZDE 70’İNİ KORUDU

Habere göre; ABD istihbarat raporlarında, İran’ın savaştan önce elinde bulunan füze stoku ve mobil fırlatıcılarının yaklaşık yüzde 70’ine halen sahip olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Tahran’ın yer altındaki füze sahalarına, tesislere ve fırlatıcılara yeniden erişim sağladığı belirtildi.

FÜZELERE YENİDEN ERİŞİM SAĞLADI

NYT, İran’ın daha önce ABD-İsrail bombardımanında toprak altında kaldığı iddia edilen bu sahaların büyük bölümüne, tesis ve fırlatıcıların ise yaklaşık yüzde 90’ına yeniden erişim sağladığını açıkladı.

YENİ FÜZELER MONTE EDİLDİ

Haberde ayrıca İran yönetiminin, yer altındaki depolama tesislerinin neredeyse tamamını yeniden faaliyete geçirmeyi, hasar görmüş bazı füzeleri onarmayı ve hatta bazı yeni füzeleri fırlatma rampalarına monte etmeyi başardığına işaret eden bulgular olduğunu belirtti.

ABD YAŞANANLARDAN SONRA ENDİŞELİ

NYT’nin haberinde en çok dikkat çeken ise, ABD’li bazı üst düzey yetkililerin, özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki füze sahalarının büyük bölümüne yeniden erişim sağladığı yönündeki kanıtlar nedeniyle endişeli olduğunu belirtmesi oldu.