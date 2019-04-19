Bu horoz korkunca 'anne' diye ötüyor

1 New York Times'ın yerel seçim analizi Gazete, 31 Mart değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş CHP gibi sol kökenli değil aksine AK Parti ve MHP'ye daha yakın görüşteler.

2 Ankara'da engel tanımayan muhtar, 4'üncü kez seçildi Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yürüme engelli İbrahim Çağlar (54), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 4'üncü kez muhtar seçildi.

3 Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı Fransız polisi, Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın için Sarı Yelekliler'i uyardı.

4 Müjde Alganer, son romanı Ziziro’yu anlattı Müjde Alganer ile oldukça ilginç kurgusuyla dikkat çeken son romanı Ziziro’yu konuştuk…

5 Fatih Terim Kayserispor planı: Erken gol atın Takım olarak derbiyi unutmak ve Kayserispor maçına odaklanmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, fubolcularına galibiyet için erken gol bulmalarını söyledi.

6 Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı Görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, yeni bir yol haritası çizmek için CHP'li belediye başkanları ve İBB meclis üyeleriyle toplantı yaptı.