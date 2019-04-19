taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7931
Euro
6.52215
Altın
1275.805
Borsa
96960.78
Gram Altın
237.753

New York Times'ın yerel seçim analizi

Gazete, 31 Mart değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş CHP gibi sol kökenli değil aksine AK Parti ve MHP'ye daha yakın görüşteler.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 13:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
New York Times'ın yerel seçim analizi

Amerika'da yayın yapan New York Times, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı.

Analizde, İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazanan CHP'li adayların profilleri mercek altına alındı.

"CHP'Lİ DEĞİLLER"

New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da CHP kökenli olmadığını yazdı.

Gazete, iki adayın da AK Parti ve MHP'ye yakın görüşte olduğuna dikkat çekti.

New York Times'ın yerel seçim analizi

Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in MHP geçmişin dikkat çekildiği haberde, CHP'nin sosyal demokrat adı altına bürünerek oy toplamasının, partinin asıl politikasıyla örtüşmediğinin de altı çizildi.

New York Times'ın yerel seçim analizi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

822
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

164
2 bakanlığa atama yapıldı

2 bakanlığa atama yapıldı

328
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

49
Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

143
Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

28
Maduro günden güne güçlendiğine inanıyor

Maduro günden güne güçlendiğine inanıyor

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir