New York Times'ın yerel seçim analizi

Amerika'da yayın yapan New York Times, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı.
Analizde, İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazanan CHP'li adayların profilleri mercek altına alındı.
"CHP'Lİ DEĞİLLER"
New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da CHP kökenli olmadığını yazdı.
Gazete, iki adayın da AK Parti ve MHP'ye yakın görüşte olduğuna dikkat çekti.
Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in MHP geçmişin dikkat çekildiği haberde, CHP'nin sosyal demokrat adı altına bürünerek oy toplamasının, partinin asıl politikasıyla örtüşmediğinin de altı çizildi.