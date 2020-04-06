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New York, uzaktan eğitimde Zoom kullanmayı yasakladı

New York, güvenlik kaygıları nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin Zoom programını kullanmasını

Haber Merkezi |
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New York, uzaktan eğitimde Zoom kullanmayı yasakladı

Evden çalışma politikaları, sosyal mesafeler ve hükümetlerin getirdiği yasaklar nedeniyle, hem iş hem de kişisel kullanım için video konferans uygulamalarına olan talep bir hayli arttı.

Bu uygulamalardan biri olan Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

Ancak uygulamanın bir anda kullanıcı sayısını katlaması, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Kuzey Amerika'dan yapılan bazı Zoom çağrılarının Çin üzerinden yönlendirildiğinin ortaya çıktığından bahsetmiştik.

İşte bu son gelişme, uygulama üzerindeki gizlilik endişelerini iyice artırmış durumda.

zoom

NEW YORK UYGULAMAYI YASAKLADI

New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

New York şehir sözcüsü  Danielle Filson, ''Öğrencilerimize güvenli bir uzaktan eğitim sunmak oldukça önemli. Ancak güvenlik endişelerini yeniden gözden geçirene kadar, bütün okullar Zoom'u kullanmaktan kaçınmalıdır. Uzaktan eğitim için birçok alternatif bulunuyor. Öğrencilerimize fayda sağlayacak kararlar vermeye çalışıyoruz.'' dedi.

Filson, 1.800'den fazla okulda 1.1 milyon öğrencinin Zoom yerine Microsoft Teams uygulamasını kullanacağını sözlerine ekledi.

Instagram: @eshteknoloji

New York, uzaktan eğitimde Zoom kullanmayı yasakladı

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