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New Yorklular hayat pahalılığından şikayetçi

Şehirde yaşayanların yarısı ekonomik olarak zorlandığını ifade ediyor.

DHA | 25.03.2019 - 09:34..
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ABD’deki Quinnipiac Üniversitesi’nin New York şehrinde yaşayan bin 216 kişiyle yaptığı anket sonuçlarına göre, şehirde yaşayanların neredeyse yarısı hayatlarını ekonomik olarak sürdürmekte zorlandıkları yanıtını verdi.

TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Ankete katılanlar ayrıca ekonomik krizden dolayı beş yıl ya da daha kısa bir süre içinde yaşam şartları daha uygun olan eyaletlere taşınabileceklerini söyledi.

New York Post gazetesinin aktardığı haber göre, ankete katılanların yüzde 41’i New York’taki hayat pahalılığı ile başa çıkamıyor.

New Yorklular hayat pahalılığından şikayetçi

Yine yüzde 41 oranındaki çoğunluk da ekonomik olarak daha rahat edecekleri eyaletlere taşınmayı düşünüyor.

Habere göre ankete katılan azınlıkların ekonomik durumları konusunda daha karamsar düşündükleri ortaya çıktı.

Anketi sorularını yanıtlayan siyahiler beyazlara oranla ekonomik durumlarını ‘iyi değil’ veya ‘kötü’ olarak yorumlarken beyazlar ise durumlarını ‘harika’ veya ‘iyi’ olarak yanıtladı.

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