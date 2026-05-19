New York’ta 43. Türk Günü konvoyunun yıldızı Tofaş oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ABD’nin New York kentinde düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü, binlerce Türk-Amerikalının katılımıyla büyük coşku içinde gerçekleştirildi.

Geleneksel etkinlikte kortej yürüyüşü, araç konvoyu ve festival programı renkli görüntülere sahne oldu.

İLK OLARAK ASALA'YA TEPKİ OLARAK DÜZENLENDİ

Türk-Amerikan toplumunu bir araya getiren organizasyonun geçmişi 1981 yılına dayanıyor.

İlk kez, ABD’de görev yapan Türk diplomatların ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, yıllar içinde geleneksel hale geldi.

Yürüyüşe Türkiye’nin ABD’deki diplomatik temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, bürokratlar ve sanatçılar da katıldı. Etkinlik boyunca Türk kültürü, tarihi ve turistik değerleri uluslararası kamuoyuna tanıtıldı.

NEW YORK SOKAKLARINDA TÜRKİYE TANITIMI

Türk Günü etkinlikleri kapsamında dijital ekranlarla donatılmış tanıtım kamyonları, New York sokaklarında dolaşarak Türkiye’nin kültürel mirasını sergiledi.

Ekranlarda özellikle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Afyonkarahisar, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Bursa, Kütahya ve Şanlıurfa gibi şehirlerin gastronomi, müzik ve el sanatlarına ilişkin içerikler yer aldı.

ARAÇ KONVOYUNDA TOFAŞ SÜRPRİZİ

Türk Günü için New York sokaklarında uzun bir araç konvoyu düzenlendi.

Konvoydaki araçlar Türk bayraklarıyla süslenirken birçok lüks aracın bulunduğu konvoyda, en büyük sürpriz ise 1995 model Tofaş marka bir aracın yer alması oldu.

2021 yılında ABD'ye götürüldüğü bilinen ve Bursalı bir Türk vatandaşına ait olan araç, 16 BURSA plakasıyla konvoyda yerini aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, onlarca lüks araç varken Tofaş'ı adeta fotoğraf yağmuruna tuttu.