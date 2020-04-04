taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artarken, hastaneler tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 103.476 kişinin virüsten etkilendiğini, 3.218 kişinin de öldüğünü söyledi.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

Cuomo, tıbbi malzeme sorununun giderilebilmesi için halihazırda hastanelerde kullanılmayan suni solunum cihazları ve diğer ekipmanların toplanarak ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmesi amacıyla bir kararname imzaladığını ifade etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kente 6-7 Nisan'a kadar yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

ABD'DE VAKA SAYISI

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 277.953 kişide koronavirüs görülürken, 7.402 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

HASTANE GEMİSİNE SADECE 3 KİŞİ ALINDI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, New York'a gönderdiği Comfort Hastane Gemisi'ne çok az hasta kabul ettiği için eleştirilere maruz kalınca, gemiye hasta kabul koşullarında değişiklik yaptı. Artık gemiye alınmak için hastaların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıkması koşulu uygulamayacak.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

New York hastaneleri koronavirüs hastaları ile dolup taşarken, sivil hastanelerin yükünü azaltmak için New York kıyılarına demirleyen askeri Comfort Hastane Gemisi'nin gittiği günden beri sadece 3 hasta kabul etmiş olması ABD'de tartışmalara neden oldu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "USNS Comfort Gemisi'ne alınmak için yapılan taramalarda değişiklik yapılacak ve New York hastanelerinin yükünü azaltmak için taramalar artık iskelede yapılacak." bilgisi verildi.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

Daha önce, hastaneler, hastaları tetkik edip Kovid-19 testi negatif çıkanları ancak gemiye gönderebiliyordu bu da gemiye gönderilecek hastaların sayısını ciddi oranda düşürürken hastanelere ek yük getiriyor ve hastaların gemiye gönderilmesi sürecini oldukça uzatıyordu.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

ABD yönetimi geçen haftalarda orduya bağlı Comfort Hastane Gemisi'ni New York'a, Mercy Hastane Gemisi'ni ise Seattle'a göndermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon yetkilileri gemilerin gönderilmesinden övgüyle söz etmişti. Ancak söz konusu bölgelere ulaşmalarının üzerinden bir haftaya yakın zaman geçmesine rağmen Mercy Gemisine 15, Comfort Gemisine ise sadece 3 hasta kabul edilmişti.

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

New York'ta korona vakaları 100 bini geçti

İlginizi Çekebilir
Meksika'da koronavirüs'ten 60 kişi ödü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Fas ve Mısır'da koronavirüs vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Fas ve Mısır'da her geçen gün artıyor.
Trump ile aynı ortamda olacaklara korona testi şartı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi.
ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor
ABD Savunma Bakanlığına bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
121
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
237
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
57
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
35
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
56
Yurtta karantinada kalanlara mini konser
Yurtta karantinada kalanlara mini konser
21
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir