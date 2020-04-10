New York'ta koronadan ölenler için toplu mezar

Koronavirüs can almaya devam ediyor...

Yeryüzünde koronavirüs vakaları 1 milyon 600 bini aşarken, can kayıpları da 100 bine yaklaştı.

Virüsün merkez üssü Amerika'da durumlar hiç de iç açıcı değil...

Ülkede koronadan ölenlerin sayısı 14 bin 808'e yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı ise 435 bin 160'a ulaştı.

AMERİKA'NIN VUHAN'I

Dünyadaki her 10 vakadan birinin görüldüğü bir şehir var; New York...

Bugüne kadar 161 bin testin pozitif sonuç verdiği ABD New York'ta, 7 binden fazla insan hayatını kaybetti.

New York'ta ölenler ise toplu mezarlara gömülüyor .