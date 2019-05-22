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New York'ta Müslüman polisler iftar verdi

New York Polis Teşkilatı'nda görev yapan Müslüman polisler, New York'taki Müslüman toplum üyeleri ve diğer dinlerden temsilcileri geleneksel iftar programında ağırladı.

AA | 22.05.2019 - 09:18..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde faaliyet gösteren New York Müslüman Polisler Derneği'nin, dernek binasında düzenlediği 11. geleneksel Ramazan iftarına; NYPD’de görev yapan polisler, aileleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve toplumda çeşitli dinleri temsil eden davetliler katıldı.

New York'ta Müslüman polisler iftar verdi

DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİK MESAJLARI

NYPD’nin faaliyetlerini anlatan video gösterisi ile başlayan iftar programında okunan ABD milli marşının ardından, Türk dedektif Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okudu. New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, konuşmasında, herkesin Ramazan'ını kutlayarak, bu ayın dayanışma ve birlikteliği temsil ettiğini söyledi.

New York'ta Müslüman polisler iftar verdi

"DÜNYANIN EN İYİ POLİS KUVVETİ"

Rana, hep birlikte barış köprülerine zarar veren toplumdaki nefret ve ayrımcılığa karşı çıkılması gerektiğini kaydetti. NYPD Emniyet Müdürü James P. O’Neill de Ramazan ayında, Müslüman toplumu başta olmak üzere şehirdeki dini ibadethanelerin güvenliğini sağlama çalışmalarına değinerek, “New York’taki çoğulculuk ve çeşitlilik bizim gücümüzü oluşturuyor. Şehrimizin güvenliğini sağlayan ve dünyanın en iyi polis kuvvetini oluşturan arkadaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

New York'ta Müslüman polisler iftar verdi

BAŞARILI POLİSLERE ÖDÜL

Daha sonra sırasıyla Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, dini toplum temsilcilerinden Staten Island Arnavut Camisi imamı Tahir Kukaj, NYPD Din İşleri Biriminden Haham Alvin Kass ve NYPD Başpapaz Yardımcısı Monsignor Robert Rimano katılımcılara hitap etti. İftar programında NYPD'de başarıyla görev yapan polisler ile New York toplumu içinde hizmete layık görülenlere ödülleri takdim edildi.

New York'ta Müslüman polisler iftar verdi

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